From la terza stagione | il cast

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Paramount+ ha rivelato oggi i nuovi componenti deldelladi, che arriverà in Italia su Paramount+ dal 4 ottobre. Robert Joy (CSI: NY) e Samantha Brown (Y: The Last Man) si uniranno aldell’ensemble. Joy interpreterà Henry, un uomo scurrile a cui gli anni non sono stati gentili, mentre Brown interpreterà Acosta, un nuovo agente di polizia.laGirato nella pittoresca Nuova Scozia in Canada ,svela il mistero di una città da incubo che intrappola tutti coloro che entrano. Mentre i residenti riluttanti lottano per mantenere un senso di normalità e cercano una via d’uscita, devono anche sopravvivere alle minacce della foresta circostante, comprese le terrificanti creature che escono quando il sole tramonta.