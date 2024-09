Fake sull’Ucraina Newsguard punta il dito contro Telegram

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Il 42% della disinformazione sulla guerra in Ucraina arriva da. È la conclusione di. Gli analisti della piattaforma che monitora la disinformazione online sono stati in grado di identificare l’origine delle false informazioni circolare sulla piattaforma di proprietà di Pavel Durov, arrestato il 24 agosto a Parigi e ora in libertà condizionata. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022,ha smentito 243 narrazioni false o fuorvianti relative al conflitto. Di queste, la piattaforma è stata in grado di identificare le origini di 117. “Delle 117, abbiamo scoperto che 50 provenivano da. Ciò significa che il 42% delle narrazioni smentite, con origine identificabile è stato ricondotto a”, afferma