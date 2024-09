Descalzi ' la cattura della Co2 è sicura e già disponibile'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Con l'avvio di Ravenna Ccs, il primo impianto italiano die stoccaggioCo2, joint venture fra Eni e Snam, "un progetto di grande importanza per la decarbonizzazione è diventato realtà industriale. Lae lo stoccaggioCo2 è una pratica efficace,fin da ora per abbattere le emissioni delle industrie energivore le cui attività non sono elettrificabili". Lo ha detto Claudio, amministratore delegato di Eni. "Utilizziamo i nostri giacimenti esauriti - ha proseguito-, le nostre infrastrutture esistenti e il nostro know-how nelle tecniche di reiniezione per offrire un servizio molto competitivo, per il quale stiamo riscuotendo un grandissimo interesse".