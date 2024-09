Demo arriva a Roma il secondo appuntamento

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – ‘– Capacity & Community Building in Music & Audio Tech’, il nuovo progetto di Music Innovation Hub, Ogr Torino e The Goodness Factory,per il suomartedì 10 settembre, presso Spazio Scomodo. Progetto formativo itinerante articolato in cinque incontri in cinque città italiane, da luglio a ottobre 2024,è dedicato al potenziamento delle competenze in ambito digitale e tecnologico e si rivolge specificatamente ai professionisti e alle professioniste dei settori musica, audiovisivo e spettacolo dal vivo, così come ai giovani interessati a crescere in ambito creativo e culturale e a studenti e studentesse che desiderano sviluppare proprie idee progettuali.