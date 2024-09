Delfini che meraviglia A bordo di Mary G le bellezze dell’arcipelago toscano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Isola d’Elba (Livorno), 3 settembre 2024 – A volte dall’acqua spunta una pinna nota. Come quella di “Novantacinque”, con la sua inconfondibile cicatrice. Altre volte, fra le onde dell’Isola d’Elba, ma anche di Capraia e dintorni, appaiono cuccioli nati da poco oancora non censiti. Per non parlare della (rara) fortuna di avvistare un capodoglio o una balenottera. Succede navigando conG, la barca a vela del Centro Ricerca Cetacei dell’Isola d’Elba, nato nel 2003 da un’idea di Micaela Bacchetta (fondatrice e ricercatrice) e Roberto Rutigliano (comandante e ricercatore), che hanno deciso di dedicarsi interamente e in modo indipendente alla missione di monitorare i cetacei nei nostri mari.