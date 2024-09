Come lavare i capelli dopo l’estate | consigli e prodotti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 3 settembre 2024) Anche se le vacanze estive sono ormai finite, portiamo con noi il segno indelebile delle lunghe ore al sole, tra mare e divertimento. E no, non stiamo parlando di una bella abbronzatura da sfoggiare anche in autunno, bensì degli effetti “nefasti” del caldo, del sole e della salsedine sui nostri. La chioma, sottoposta ad uno stress maggiore durante, può mostrare danni quali irritazioni del cuoio capelluto,secchi e sfibrati, fusti rotti e con doppie punte.possiamo risolvere il problema? Ecco quali sono i miglioriper il-vacanza.