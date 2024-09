Coldiretti latte di bufala | migliorare la qualità ed evitare rischio di brucellosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutididi altaa costi convenienti per tutti e percentuali disempre più basse. Questi alcuni degli obiettivi sui quali laCampania mantiene alta l’attenzione. Temi trattati anche nel corso del tavolo tecnico permanente voluto e convocato dall’assessore all’agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. “La Regione – spiega il direttore diCampania Salvatore Loffreda – continua a recepire i nostri suggerimenti per risolvere le criticità che ancora affliggono il settore e per questo ringraziamo il presidente Vincenzo De Luca e l’assessorato competente. Sicuramente è stato positivo il percorso intrapreso dall’arrivo del commissario straordinario Luigi Cortellessa al quale va un sentito ringraziamento per l’attività svolta.