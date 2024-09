Bergamo bambina di 6 anni cade dall’altalena che la colpisce alla testa | muore in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Unadi 6è morta il 2 settembrendo da un’altalena in un parco di Villongo, una frazione di San Filastro, in provincia di. La piccola – nata in Italia da genitori di origine marocchine e residente nel vicino paese di Credaro – era al parco con la madre, che non si sarebbe subito accorta dell’incidente. Laera salita su un altalena per disabili, stava dondolando tranquillamente quando è caduta ed è stata colpitadal gioco. Adrmare i soccorsi sono stati alcuni dei presenti, che hanno provato a rianimare la bimba, poi trasportata in elisoccorso all’San GiovXXIII di. Per la– che avrebbe compiuto 7il mese prossimo – non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della stazione di Sarnico.