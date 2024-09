Basket B Interregionale Orari diversi dalla VictoriaLibertas E partite al costo di una colazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Tutti insieme per l‘Italservice Loreto Pesaro. E‘ lo slogan della campagna abbonamenti gialloblu, presentata nel Ristorante in Piazzetta di Pesaro. Una frase che spicca nel cuore della locandina. Prezzo unico di 35 euro per tutta la prima fase di regular season, senza distinzione di genere, età o settori del PalaMegabox, confermata casa del Loreto. Sono circa 3 euro a partita "come una", ha detto in conferenza il General Manager dei gialloblu, Federico Ligi. "Dobbiamo ancora una volta dire grazie al presidente Lorenzo Pizza che permette tutto ciò – ha proseguito Ligi –. L’anno scorso, nel primo anno di serie B, abbiamo sfiorato la promozione e messo le basi per un presente ed un futuro roseo. Anche dal punto di vista del pubblico sono stati fatti passi avanti e ne vogliamo fare altri.