Adani | Thuram miglior acquisto in 15 mesi di Serie A! Barella non Gattuso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024)ritiene chedell’Inter sia ilgiocatore che laA ha aggiunto dall’inizio della scorsa stagione. Nella puntata di stasera di Viva el Futbol, su Twitch, l’ex difensore contesta poi Cassano sul valore di. AL TOP – Quattro gol in tre partite: Marcusva alla sosta per le nazionali come capocannoniere dellaA. Ma per Danieleil numero 9 dell’Inter – che ha chiuso il poker di venerdì dopo l’autogol e la prodezza di Nicolò– è molto di più: «è ildellaA degli ultimi quindici, nel senso dal campionato scorso. Perché lui, l’ho visto l’altra sera, calcisticamente è con l’atteggiamento.fa l’autogol col tiro deviato dopo tre minuti, va nello spigolo del campo e mentre l’Atalanta batte si mette pronto per andare a pressare.