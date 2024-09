20 anni di avventure amicizia e magia celebrati nel capoluogo romagnolo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (askanews) – Fan da oltre 30 paesi del mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, dalla Francia al Sudafrica, si sono ritrovati a Rimini per il più grande appuntamento 2024 dell’universo Winx Club. Piazza Malatesta è diventata il centro di Alfea per un giorno per l’evento organizzato da Rainbow, in collaborazione con il Comune di Rimini, per celebrare i 20di una delle serie tv più amate al mondo, le fatine Winx, con cui Iginio Straffi ha fatto sognare diverse generazioni.