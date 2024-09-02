Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 15:30 (Di lunedì 2 settembre 2024) Viabilità DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER VIA LAURENTINA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI SPOSTIAMO SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA; E SULLA LINEA Roma-VITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CIRCOLazioNE A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DEI BINARI AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO: E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON CANCELLazioNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, Roma-SAN PIETRO E Roma-OSTIENSE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 12:30 - 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSO QUEST’ULTIMO SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA SETTECAMINI VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 11. 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL’A1 NEL TRATTO ROMA FIRENZE CODA PER INCIDENTE TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA DIREZIONE FIRENZE E NEL TRATTO ROMA NAPOLI CODE ALTEZZA VALMONTRONE VERSO ROMA SULLA12 ROMA TARQUINIA CODE TRA LADISPOLI CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSO ROMA SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SETTECAMINI VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 10:30 - 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E OSTIENSE IN ESTERNA CODE ALTEZZA CASILINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA NOMENTANA E FORO ITALICO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA ALTEZZA RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
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