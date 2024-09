Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024)DEL 2 SETTEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER VIA LAURENTINA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI SPOSTIAMO SULLA A24-TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA; E SULLA LINEA-VITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CIRCONE A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DEI BINARI AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO TRA VIGNA CLARA ESAN PIETRO: E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON CANCELNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA,-SAN PIETRO E-OSTIENSE.