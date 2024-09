Venezia 2024 | Brad Pitt e George Clooney conquistano il quinto red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024)arrivano in Laguna per presentare in anteprima Wolfs – Lupi solitari. E non sono le uniche star glam ad impreziosire ilreddella Mostra del cinema di. Quinta giornata di redalla Mostra del Cinema di, che non rinuncia ancora una volta alle star di Hollywood. Questa volta sul redè il momento di un magnifico duo ben consolidato, che genera sempre grande attenzione anche sul tappeto rosso: stiamo parlando di, ancora una volta insieme sul grande schermo poiché protagonisti di Wolfs – Lupi solitari. Entrambi dolcemente accompagnati (da Ines e Amal), i due attori iconici hanno intrattenuto i riflettori con il loro glam. Crediti: Ansa – VelvetMagMa il tempo delle stelle hollywoodiane in Laguna non è ancora finito. Come dimostra ad esempio Cate Blanchett, di ritorno sul tappeto rosso.