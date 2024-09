Vandali no vax scatenati al cimitero Scrivono sui muri | Il vaccino uccide

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un delirio no vax. Non ci sono altre parole per definire le scritte comparse suideldi Santa Giustina in questi giorni (nella foto). Frasi deliranti come Sanno tutti che il vax ha ucciso i morti all’improvviso o ancora Mortalità esplosa per vaccinazione dolosa. Frasi scritte con vernice rossa a caratteri cubitali suiesterni che costeggiano via Premilcuore, all’ingresso del. Difficile credere sia stata opera di una sola persona. Chi ha agito ha imbrattato quasi tutti ilungo via Premilcuore: c’è voluto del tempo. Senza contare il rischio di essere scoperto, visto che l’ingresso delè proprio davanti alla via Emilia. I primi a scoprire cos’era accaduto sono stati alcuni dei residenti che si recano quotidianamente al, a pregare sulle tombe dei loro cari. Il Comune è già stato informato deismi, così come la polizia di Stato.