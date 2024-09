Us Open 2024 quando gioca Sinner contro Paul | orario e dove vedere il match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) New York, 2 settembre- Jannikvuole tornare ai quarti di finale degli Us, traguardo che non raggiunge dal 2022. Il numero uno del mondo affronta il terzo americano in questa edizione del torneo che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows. Dopo aver mandato al tappeto gli statunitensi Mackenzie McDonald con il risultato di 3-1 (2-6, 6-2, 6-1, 6-2) e Alex Michelsen per 3-0 (6-4, 6-0, 6-2), e l'australiano Christopher O'Connell, ko 3-0 (6-1, 6-4, 6-2), il classe 2001 si appresta ad affrontare un altro tennista a stelle e strisce come Tommy, numero 14 della classifica mondiale. Il padrone di casa si presenta alla partital'azzurro con alle spalle le affermazioni ai danni di Lorenzo Sonego, dell'oceanico Max Purcell e del canadese Gabriel Diallo.