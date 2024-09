Traffico Roma del 02-09-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a San Giovanni è chiusa via Santo Stefano Rotondo per lavori di manutenzione straordinaria dalle 7 di questa mattina le linee 117 e 117 di da piazza San Giovanni Laterano passeranno lungo via dell’Ambaradam e via della Navicella sempre per lavori in zona Prati senso unico di marcia in via Crescenzio tra via Properzio e Piazza Risorgimento per lavori di rifacimento della sede stradale deviate le linee 4981 492 e913 trasporto pubblico per lavori di potenziamento delle Infrastrutture nella stazione Termini e attive Fino al prossimo 7 settembre modifiche Pellini fl2Avezzano ed ancora sulla lineaAncona sulla metro a chiuse per lavori le stazioni di Ottaviano Spagna e Furio Camillo In collaborazione con Luce Verde infomobilità