Torna il Wired Next Fest Trentino

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da giovedì 26 a domenica 29 settembre a Roveretoil, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali. Al centro dell’edizione di quest’anno il concetto di impossibile: un’idea che non deve essere vista come permanente ma come un’opportunità per porsi nuove sfide e superare nuovi limiti, utilizzando la scienza, la creatività e la visione. Proprio la ricerca di soluzioni alle sfide della contemporaneità e la predisposizione a incontrare il mondo in modo curioso, gioioso e fiducioso tipiche dei percorsi di scoperta, saranno al centro dell’indagine e del racconto del2024. Il tutto grazie a un palinsesto ricco di eventi e alla partnership con le realtà e gli enti di ricerca del territorio.