Tennistavolo Colpi di mercato Apuania con Pucar e Hannes Soderlund

(Di lunedì 2 settembre 2024) Due conferme in casa dellaper la squadra di A1. Sono lo svedese Hampus Ake(classe 1994, nella foto) e il croato Tomislav(classe 1996, numero 49 del ranking).era già arrivato a Carrara nella stagione 2022-2023 per sopperire alla assenza di Lubomir Pistej, bloccato da un infortunio, ma nelle due stagioni in maglia gialloazzurra ha sempre fatto poche apparizioni: quattro incontri il primo anno (due vittorie e due sconfitte), un incontro (una vittoria) nel secondo anno. Anchegioca con l’dalla stagione 2022-2023 e ha disputato sette incontri nel primo anno (cinque vittorie e due sconfitte) e otto incontri nel secondo anno (sette vittorie e una sconfitta), oltre ad avere partecipato alla Supercoppa e alla coppa Italia.