Scioperi in arrivo a settembre | aerei treni e bus a rischio dal 7 al 9

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le vacanze estive stanno volgendo al termine e, come ogni anno, puntualmente atornano glidel trasporto pubblico. Nello specifico, ildi forti disagi per viaggiatori e pendolari potrebbe essere molto alto tra sabato 7 e lunedì 9. Come riportato sul sito ufficiale del ministero dei trasporti, le proteste interesseranno infatti trasporto aereo,e mezzi pubblici locali. Ma anche lunedì 2è previsto uno sciopero di quattro ore della Società Amat di Palermo, il 5invece è in programma uno sciopero del trasporto merci e il 6uno sciopero ferroviario del personale RFI impianti e manutenzione.Leggi anche: Sciopero degli stabilimenti balneari: “Adesioni fino all’80%”.