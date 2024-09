Roberto Saviano torna ‘Faccia a Faccia con il Crimine’… e con Rai 3

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 2 settembre 2024) A quasi due anni e mezzo di distanza dal primo ciclo di puntate, nei lunedì sera di Rai 3da questa sera alle 21.10 circa Insider –con il Crimine, il programma in cuisi trova difronte le organizzazioni criminali, incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno. Il ritorno in Rai didopo le polemiche Il programmasu Rai 3 dopo le polemiche della scorsa stagione, quando fu cancellato nonostante fosse stato annunciato nei palinsesti 2023/2024. La Rai parlò di scelta aziendale e non politica, masi infuriò, sentendosi censurato: “Decisione politica che si inserisce nella strategia più ampia di usare le azioni giudiziarie come grimaldello per impedirti di lavorare”.