Regionali in Liguria | accordo di centrosinistra sulla candidatura di Andrea Orlando

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il Movimento 5 Stelle sostiene: Elly Schlein plaude all’e punta a una coalizione larga e unitaria per le elezioniin. La coalizione diinha raggiunto undialla presidenza della Regione, in vista delle elezioni di ottobre. L’intesa è stata possibile grazie al passo indietro del candidato del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini, e alle dichiarazioni di Giuseppe Conte, leader del M5S, che ha espresso pieno sostegno a, sottolineando la necessità di un futuro politico più trasparente per i cittadini liguri. Elly Schlein, segretaria del PD, ha accolto con soddisfazione la decisione del M5S, definendola “un passo avanti significativo” per la costruzione di una coalizione competitiva.