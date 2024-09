Promozione Masi debutto amaro Ko a Borgo Tossignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Valsanterno 3-Voghiera 1 VALSANTERNO: . Tonini, Pirazzoli, Rocchi (5’ st Valentini), Gallinucci, Campomori, Alpi, Senese (14’ st Abiba), Suzzi, Castagnini (42’ st Izzaoui), Bali (31’ st Nappi), . Tonini. A disposizione: Sartiani, Garavini, Tosi, Nati, Sini. All.: Geraci.-VOGHIERA: Bianconi, Quarella (33’ st Baldon), Fiore, Boschini, Rubbi, Mazzoni (13’ st Maione), Ghali (32’ st Scaglione), Chiossi, Toffano (38’ st Parmeggiani), Nitto (43’ st Bucchi), Tosse. A disposizione: Broccoli, Faggioli, Nardini, Franceschini. All.: Lega. Reti: 8’ pt Bali (V), 39’ pt rig. Toffano (M), 30’ st Aut. Fiore (M), 37’ st Abiba (V). Note: ammoniti: Alpi (V), Suzzi (V), Quarella (M), Mazzoni (M). Espulso: Rubbi (M) al 41’ st. Importante vittoria per il Valsanterno, nel primo impegno ufficiale della stagione 2024-2025 contro ilVoghiera.