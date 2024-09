Portogallo Ronaldo | Mai pensato di lasciare la nazionale qui perché credo di poter essere un titolare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Non mi è mai passato per la testa diladel. Al contrario, ho sempre più motivazione ad andare avanti. Ma non penso a lungo termine: voglio vincere la Nations League“. Lo ha dichiarato Cristiano, che ha raggiunto i compagni in occasione delle partite contro Croazia e Scozia. “Mi sento come un fratello maggiore per i nuovi e voglio aiutarli. Se vengo qui èdiancora un: sarà così fino alla fine della mia carriera. Ovviamente rispetto sempre le decisioni del mister ma, come ha detto lui, in questo momento mi sento un valore aggiunto. Non appena non sarà più così, sarò il primo a farmi da parte – ha aggiunto l’attaccante di Madeira – Abbiamo l’esempio di Pepe, che dopo un’ottima carriera inè uscito dalla porta principale.