Pianese ottima prova Ma la spunta l’Ascoli | 1-0

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ascoli, 2 settembre 2024 – Nella seconda giornata di campionato laperde di misura ad Ascoli al termine di una gara equilibrata e decisa da una rete marchigiana dopo una manciata di secondi. Alla prima azione infattipassa: cross dalla sinistra di Cozzoli e girata mancina, deviata, dell’ex Cesena Varone che batte Boer per l’1-0. Nei minuti successivi la formazione di Prosperi cerca di risistemarsi ma rischia qualcosa pasticciando in difesa, Boer chiude un retropassaggio pericoloso di Polidori. Al 21’ prima occasione per i bianconeri amiatini con Mignani, pescato bene in area da Falleni. Il 9 dellaperò perde un tempo di gioco e permette a Gagliolo di recuperare e chiudere. Pochi minuti dopo Proietto cerca Falleni con un ottimo lancio di sinistro da metà campo: l’esterno però non riesce a controllare.