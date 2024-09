Osimhen svolta per l’addio | formula cessione e maxi stipendio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Novità in merito al futuro di Victor, che presto può lasciare il Napoli: ecco lae ilofferto al calciatoreimprovvisa sull’affare, che dopo aver rifiutato la Premier League, ora può cogliere l’occasione per restare in Europa e giocare l’Europa League, con un suo ex compagno di squadra. Infatti, complice l’infortunio di Icardi, Victorpuò raggiungere il Galatasaray, che secondo il Corriere dello Sport, sarebbe pronto ad offrire unda 11 milioni di euro. Ladel trasferimento avverrebbe sottoforma di prestito secco. Il passaggio del nigeriano è ancora possibile, poiché il mercato in Turchia terminerà il 13 settembre. C’è tutto il tempo per concludere serenamente l’affare.