Osimhen lascia Napoli per il Galatasaray ma chi è il vero ‘perdente’ di tutta la vicenda?

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’attaccante nigerianosi trasferisce in prestito al, rinunciando ai sogni di Premier League e Arabia Saudita. Victor, una delle stelle del calcio mondiale, ha detto addio alper approdare in Turchia, precisamente al. Una scelta che, se confermata, cambierà non solo il futuro dell’attaccante nigeriano, ma anche le dinamiche del calcio europeo. La trattativa, che sembrava inizialmente complessa, si è risolta con un prestito secco, senza esborso di denaro per il club turco, che dovrà accollarsi solo lo stipendio del giocatore. Un’operazione apparentemente vantaggiosa per tutte le parti coinvolte: ilsi assicura uno dei migliori centravanti al mondo senza costi di trasferimento, ilalleggerisce il proprio monte ingaggi, etrova una squadra competitiva dove poter continuare a giocare.