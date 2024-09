Morta da sola la casa dei misteri Il cadavere trovato di fronte alla tv La figlia sparita e ‘avvistata’ al mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Silenzio. Una persiana semaperta, è l’unico segnale che collega il dentro al fuori. Dentro: un bilocale, tre stanze in affitto, con la camera che affaccia sulla strada: èqui, a 92 anni la donna che viveva con la. Lei, 60 anni, è, come inghiottita nel buco nero di una storia ancora tutta da chiarire. Fuori: una piccola via nel reticolo di strade che collega via Curtatone e via del Trionfo, quartiere Saione, a ridosso del centro. Silenzio, quasi surreale, auto parcheggiate sotto palazzi bassi, al massimo tre piani, e cancelli serrati, grate alle finestre, cartelli "vietato entrare" o "attenti ai cani". Silenzio che impatta coi suoni della Giostra: gruppi di quartieristi con i fazzoletti colorati al collo, si avviano verso PIazza Grande, camminano ridendo tra pronostici e riti scaramantici prima della sfida, come se in quella piccola via non fosse successo nulla.