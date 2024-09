Maxima | anticipazioni sulla nuova fiction di Rai 1

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tutto pronto per il debutto dellaserie, che andrà in onda lunedì 2 settembre in prima serata su Rai 1. Composta da sei episodi, lasarà trasmessa nel corso di due prime serate consecutive, lunedì e martedì sera. Di seguito, ecco cosa aspettarsi dallo show. Con l’arrivo dell’autunno, Rai 1 si prepara a lanciare unache promette di conquistare il cuore degli spettatori.è il titolo di questa serie, che sarà al centro del palinsesto serale della rete. La, di produzione olandese, è tratta dal libro del 2021 “Madre Patria. los primeros años de Máxima Zorreguieta”, di Marcia Luyten. Lo show ripercorre, in maniera romanzata, la storia della della Regina Consorte Máxima Zorreguieta, dall’infanzia fino al fidanzamento, sfociato nel matrimonio, con Willem-Alexander, diventato poi Re.