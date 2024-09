Manicure d’autunno | 20 tendenze Pinterest per la stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sulle passerelle di tutto il mondo i grandi designer hanno fatto sfilareche faranno tendenza questo autunno-inverno. Tra leunghie autunno 2024si riconfermano i grandi classici, tanto che le unghie rosse e nude rimangono stabili sul podio dellepiù amate. Non manca tuttavia qualche piacevole sorpresa. Tra i colori di smalto più gettonati assistiamo anche al grande ritorno del nero, accantonato per molto tempo, con grafismi e frencha supporto. A ben pensarci però, il nero era già nell’aria da un po’, protagonista di sfizioseestive. L’autunno – inverno è anche ladei metalli e non a caso oro e argento sono protagonisti di nail art interessanti ed edgy.