Maltrattamenti in una casa per anziani | interrogati i quattro Oss sottoposti a misura cautelare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono statioperatori socio-sanitari della Valle Telesina coinvolti nell’inchiesta per presuntiaggravati ai danni diospiti di unaalbergo pera Cerreto Sannita. La Procura della Repubblica di Benevento, in collaborazione con i Carabinieri di Cerreto Sannita e la Guardia di Finanza di Solopaca, ha condotto l’indagine che ha portato all’emissione di un’ordinanza di divieto di dimora nei confronti deiindagati nel comune di Cerreto Sannita. Ioperatori coinvolti sono G.P., 51enne di Cerreto Sannita, L.A. M., 56enne di Guardia Sanframondi, A.M., 48enne di Sant’Agata dei Goti, e G. S., 30enne di Valle di Maddaloni.