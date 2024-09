L' estate italiana è tra le più care | i dati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le vacanze in Europa sono ormai un lusso che non tutti possono permettersi. In Italia però la situazione è ancora peggio che altrove. È questo ciò che è emerso dalle nuove statistiche dell'Eurostat relative ai prezzi al consumo in Unione europea dei pacchetti vacanza. Nel 2024, infatti, i costi hanno continuato a crescere, con l'Italia che registra rincari tre volte superiori alla media europea. Del resto, i numeri parlano chiaro: a luglio 2024, il costo dei pacchetti vacanza nell'UE, che includono soggiorni o tour all-inclusive con viaggio, cibo, alloggio e guide, è aumentato del 6,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. In Italia, invece, si è verificato un vero e proprio boom, con un incremento del 19,5%, secondo solo a quello della Francia (+22,2%).