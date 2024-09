L’avanzata dell’estrema destra e il nuovo bipopulismo europeo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Molti giornali commentano oggi con toni comprensibilmente allarmati il successotedesca di Afd in Turingia e Sassonia, cui occorre aggiungere l’exploit del nuovissimo partito personale rosso-bruno di Sahra Wagenknecht, Bsw, che con l’estrema, oltre all’ostilità verso migranti, liberali ed ecologisti, condivide la netta contrarietà alla politica europea di sostegno all’Ucraina (tu chiamalo, se vuoi,). Naturalmente, da, non sono mancati neanche stavolta gli osservatori pronti a cogliere l’occasione per elogiare Giorgia Meloni e l’attuale governo, con il consueto argomento dell’«argine», una specie di teoria omeopatica dell’estremismo, esattamente come a suo tempo, da sinistra, Pier Luigi Bersani elogiava Beppe Grillo come argine al populismo.