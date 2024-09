Il Figline parte col turbo e passa il turno Ciravegna apre lo show poi gara in discesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) AQUILA MONT. 03 AQUILA MONTEVARCHI: Testoni, Zhupa (60’ Boncompagni), Ciofi, Orlandi, Priore, Sesti (60’ Saltalamacchia), Carcani (84’ Croci), Martinelli, Virgillito, Vecchi, Borgia (63’ Picchi). All.: Lelli.1965: Pagnini, Giraudo (80’ Gozzini), Zellini, Milli, Francalanci, Simonti, Remedi (77’ Tognetti), Borghi (62’ Bartolozzi), Bruni (84’ Nyamsi), Torrini,(89’ Fiaschi). All.: Tronconi. Arbitro:rotti di Mantova. Marcatori: 32’, 64’ Bruni, 84’ Bartolozzi. Note: spettatori 400. Ammoniti: Virgillito, Bruni, Priore, Simonti, Orlandi, e l’allenatore di casa Lelli. Espulso al 53’ Virgillito per doppia ammonizione. MONTEVARCHI – Prova di autorità delche all’esordio in Coppa Italia con un tris sbanca il "Brilli Peri" eil