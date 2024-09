Il 7 settembre c’è Uno sguardo alle stelle dai Ponti della Valle

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) Vdi Maddaloni. Torna “Unodai”. Sabato 7, tutti con il naso all’insù per ammirare il firmamento dall’alto del capolavoro ingegneristico di Luigi Vanvitelli a Vdi Maddaloni. La Reggia di Caserta, in collaborazione con il Comune di Vdi Maddaloni, la Pro Loco “V” e l’AstroUMAC, organizza una serata gratuita di osservazione astronomica dall’Acquedotto Carolino. L’appuntamento con i visitatori èore 20 nel piazzale antistante aia Vdi Maddaloni. Il pubblico verrà diviso in gruppi che proseguiranno a piedi, guidati dal personale del Museo Reggia di Caserta, fino al camminamento superiore.