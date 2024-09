Giordano | L’Inter ha ritrovato uno stimolo grazie alla Juventus!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha chiuso la primissima parte della nuova Serie A in testaclassifica, a pari punti con, Torino e Udinese. Sul possibile duello con la squadra di Thiago Motta si sofferma, nel suo intervento a Rai Sport.SOSTAPARI – Inter,, Torino e Udinese. Sono le quattro squadre in testaclassifica dopo tre giornate di Serie A, con le posizioni che rimarranno cristallizzate finché non si riprenderà sabato 14. La sosta per le nazionali permette di dare un primissimo bilancio del nuovo campionato, che in appena 270? non vede già più squadre a punteggio pieno. Nonostante il pareggio all’esordio col Genoa, per Brunoresta la formazione da battere.