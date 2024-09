Endless Love trame turche | Emir e Asu uniti contro Kemal

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Quale destino avverso si accanirànelle prossime puntate? Gli spoiler turchi rivelano Soydere non dovrà guardarsi le spalle soltanto dal nemico giuratoKozcuo?lu, ma anche dalla moglie Asu Alacahan. I due infatti decideranno di fare fronte comune. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioniruba un ciuccio di Deniz Il dubbio che Deniz possa essere sua figlia non abbandonerà, e l’uomo deciderà di compiere un gesto estremo per arrivare alla verità. Tutto avrà inizio quando Vildan convincerà Nihan a rivelare all’ex la verità sulla paternità, un progetto che però la Sezin sarà costretta ad abbandonare quando il maritole farà credere di aver gettato la piccola Deniz in un dirupo. A quel punto Nihan sarà costretta ad abbandonare il suo proposito e farà di tutto per non incontrare