Borderlands 4 | nuovi concept art mostrano il setting del gioco

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo aver annunciato ufficialmente4, Gearbox Entertainment e 2K hanno offerto un nuovo sguardo a al nuovo capitolo principale della saga in occasione del PAX West. Gli sviluppatori hanno mostratoart delsuccessivamente condivisi sul sito web ufficiale. Nonostante non siano state rivelate informazioni importanti sul, le immagini pubblicateile i meravigliosi paesaggi che i videogiocatori potranno scoprire in4.4 è stato annunciato a fine agosto in occasione dell’Opening Night Live: nel corso dell’evento condotto da Geoff Keighley, gli sviluppatori hanno rivelato il primo gameplay trailer del. Tuttavia nelle settimane precedenti lo studio di sviluppo aveva confermato di essere al lavoro sul nuovo capitolo di uno dei franchise più amati dai fan.