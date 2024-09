Basket Lucca prima uscita Test contro San Miniato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo l’avvio della preparazione e la presentazione, arriva laamichevole (adesso va di moda il termine americano “scrimmage“) perBall Club, serie B Interregionale, che è stata sconfitta 97-90 da Etrusca San, formazione tosta che ha militato anche in cadetteria nazionale. Un buonper i ragazzi lucchesi, che hanno potuto confrontarsi subitoun’avversario di buon livello. Il risultato ovviamente non conta nulla, sono tutte gare che, non essendoci più la Coppa Italia, servono per mettere a punto fisico, schemi, conoscenza del gruppo. Tasselli importanti in vista della nuova stagione, per mettere minuti nelle gambe e creare affinità all’interno della squadra.