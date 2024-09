Arezzo Porta Sant’Andrea vince la Giostra del Saracino della Madonna del Conforto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 2 settembre 2024)– Tradizione e sfida per un pomeriggio chevive ogni anno con grande passione ed emozione. È ladel, manifestazione storica che vede i quattro antichi quartiericittà dibattersi alla ricerca del miglior colpo di lancia contro un simulacro, il Buratto.ladeldelgiunta alla 146esima edizione e rinella propria sede la Lancia d’Oro dedicata all’ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco grazie al cinque di Tommaso Marmorini e al quattro e al tre di Saverio Montini, marcati rispettivamente nella carriera regolare e in quella di spareggio.È Elia Cicerchia ad aprire per primo la sfida al Buratto in sella a Toni, che ha sostituito l’infortunata Olympia, ma il primo tiro diSanto Spirito non va oltre il 3.