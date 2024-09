Achille Costacurta alla mamma | Tra 10 anni te lo regalo Il video dopo le polemiche

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024) I contenuti digitali condivisi da, sui suoi canali social ufficiali, fanno ancora discutere. Il figlio di Martina Colombari e Billy, infatti, ha fatto parlare molto di sé, nel corso dell’estate 2024, per iche ha postato su Instagram, di cui, alcuni, anche in polemica contro la madre.gli attacchi ricevuti e il silenzio social per diversi giorni, il ragazzo ha deciso di condividere un nuovo filmato, adesso, su TikTok, in cui mostra anche laMartina Colombari. In vacanza alle Isole Eolie,e figlio appaiono nelin gita in barca esi apre in una promessa per l’ex Miss Italia, ma il gesto del ragazzo non ha del tutto convinto il popolo del web, che si è aperto in diversi commenti, sotto il suo post.