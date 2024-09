Un nuovo Napoli all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilrocambolesco figlio di una vera programmazione E’ finalmente iniziata l’era Conte. Ilè stato cucito su misura per le idee che il mister ha rappresentato voler mettere in pratica sul terreno verde del Maradona. Uncamaleontico, pronto a dare tutta l’anima in campo, sudando la maglietta e onorando la presenza di 60.000 persone, ha di fatto rimarcato che si vince tutti insieme. Bisogna ammetterlo, ilha condotto un calciomercato scoppiettante valido per l’anno in corso, per l’anno precedente -in cui non è stato realmente fatto- e per i due anni futuri. Nei prossimi campionati ci sarà solo da puntellare una squadra che già da quest’anno mette paura a tutti. Unda guerra Unche nel campo mette l’anima oltre ogni ostacolo.