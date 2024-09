Si apre voragine in strada camion precipita Atroce

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) Un mezzo per l’autospurgo è sprofondato in unache si è aperta improvvisamente lungo unaadiacente a un villaggio turistico a Lido Marini, nella marina di Ugento, in provincia di Lecce. L’incidente è avvenuto mentre il, appartenente a una ditta privata di Casarano, si trovava sul posto per svuotare un pozzo nero. Le due persone a bordo del veicolo sono riuscite a scendere in tempo, prima che il mezzo venisse inghiottito dalla. Fortunatamente, non si registrano feriti. La zona è stata immediatamente transennata per garantire la sicurezza e in attesa delle operazioni di recupero del mezzo. L’improvviso cedimento ha coinvolto una vasta porzione di asfalto, situata accanto a un isolato con un’abitazione a due piani. L’edificio è stato dichiarato inagibile e evacuato per precauzione.