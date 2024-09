Previsioni meteo | tregua di inizio settembre oggi solo 2 bollini rossi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 1 settembre 2024) Levedono perunadal caldo afoso: previsto bollino rosso solamente in due città. Il caldo torrido che ha tenuto l’Italia sotto scacco nelle ultime settimane sembra finalmente concedere una pausa. La giornata di domenica 12024 si apre con prospettivepiù clementi, sebbene l’estate non mostri segni di voler andare in letargo. Dopo un periodo caratterizzato da temperature elevate e umidità soffocante, il bollettino del ministero della Salute offre uno spiraglio di respiro.2 città da bollino rossoNonostante l’anticiclone continui a influenzare il clima del Paese, le condizioniregistrano un lieve miglioramento.