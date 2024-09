Porta Capuana sorpreso con la droga in casa | arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato sopraggiungere da piazza San Francesco di Paola in direzione di via Albanese uno scooter con a bordo un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa, l’ha ceduta ad alcune persone che si sono poi allontanate frettolosamente. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di due involucri di marijuana e di 70 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.