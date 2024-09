Perché non mi sono avvicinato a Fonseca? | la scusa di Theo fa acqua da tutte le parti | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Il caso della mancata partecipazione di Leao eal time out durante l'inizio di ripresa di Lazio-Milan è un vero e proprio caso. La corsa dei prtagonisti della vicenda è quella di minimizzare l'accaduto, ma ai più è apparsa palese la mancanza di rispetto nei confronti del tecnino rossonero, Paulo. E le "giustificazioni" dei due giocatoriapaprse subito debolissime: "Siamo entrati da due minuti in campo e non avevamo bisogno di fare cooling breakeravamo pronti per aiutare la squadra per tentare di vincere lata. Non è niente di che contro la squadra o l'allenatore, siamo tutti insieme", ha affermatoHernandez che ha poi raccolto sui social il like di Leao a queste parole. E ancora: "La gente parla e dice un sacco di robe che nonvere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra e pronti per aiutare, questo è quello che è importante".