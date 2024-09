Pedullà | Sedotto e abbandonato dal Napoli ora firma per la Roma

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) Mario Hermoso pronto a unirsi ai giallorossi dopo un flirt mancato con il: Smalling verso l’addio, Hummels possibile nuovo rinforzo. In un’analisi recente pubblicata sul suo sito ufficiale, l’esperto di mercato Alfredoha svelato un interessante retroscena che coinvolge ile il difensore spagnolo Mario Hermoso.ha raccontato come il club partenopeo abbia inizialmente mostrato interesse per Hermoso, salvo poi abbandonare l’idea, lasciando il giocatore libero di approdare alla. L’Arrivo di Hermoso a: Sorpasso in Extremis Secondo quanto riportato da, Mario Hermoso è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della, con l’arrivo nella capitale previsto per le prossime ore. Il difensore centrale firmerà un contratto triennale, confermando così il sorpasso sul Galatasaray, che sembrava essere in pole position per il suo acquisto.