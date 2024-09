Pagelle Udinese-Como 1-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di1-0, match valevole per la terza giornata del campionato di. Una rete di Brenner regala la vittoria alla squadra di Runjaic, che supera di misura iltra le mura amiche e sale a quota 7 punti, a pari merito in vetta con Inter, Juventus e Torino. Primo tempo appannaggio della squadra ospite, che si rende pericolosa a più riprese, ma non riesce a trovare il gol e al 43? lo subisce. Il copione non cambia nella ripresa, con i ragazzi di Fabregas che continuano ad attaccare e a collezionare tiri; il risultato però non cambia e a festeggiare sono i friulani.ultimo insieme al Venezia a quota 1, anche a causa del rigore sbagliato in pieno recupero da Patrick Cutrone, bravo a spiazzare Okoye ma impreciso visto che ha tirato fuori.