Paderno Dugnano proclama il lutto cittadino Era una famiglia delle nostre Inspiegabile

si sveglia con una notizia a cui difficilmente si riesce a credere: una strage in. Poi col passareore la tragedia assume contorni ancora più insopportabili. A sterminare i suoi e il fratellino di 12 anni è un 17enne modello, studente e sportivo, figlio di unamodello. Benestante: la villetta, le vacanze in barca. Quello che da fuori si può definire "perfezione". Il padre cinquantunenne si chiamava Fabio C. e aveva compiuto gli anni poche ore prima di essere ucciso, il 31 agosto. La madre Daniela Albano era nata nel 1975, ma non aveva ancora compiuto 49 anni. Il secondogenito Lorenzo aveva già compiuto 12 anni. Fabio e Daniela erano sposati dal 2 giugno 2005. Fabio C. era titolare dell'impresa Vmf Costruzioni tecnologia edilizia. Tutto spazzato via a coltellate. La città ora si interroga.