Osimhen colpo di scena | l’annuncio di Maresca lascia una speranza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Arrivaa sorpresa dicheunaper il Napoli e soprattutto per Victor: tutti i dettagli Il Chelsea oggi ha pareggiato 1-1 contro il Crystal Palace con Eze che ha raggiunto la rete di Nicolas Jackson. I Blues sono stati vicini all’acquisto di Victor, ma il tutto è sfumato per il tetto ingaggi che con lo stipendio del nigeriano sarebbe andato troppo oltre. E dunque,è rimasto al Napoli fuori rosa, dato che è saltato anche il trasferimento all’Al-Ahli. Al Chelsea avrebbero gradito l’arrivo di un bomber, soprattutto perché c’è poca concretezza sotto porta, nonostante si crei molto.aveva indicatocome l’attaccante perfetto per il suo gioco.