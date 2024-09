Non sento mio padre Adriano Celentano da mesi Io omosessuale? Ritengo che l’amore non abbia confini di genere | parla Rosalinda Celentano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Ha debuttato a Sanremo Giovani agli esordi e ci tiene a precisare “come cantante, non lo darei per scontato. La musica è e rimane la mia più grande passione, e siccome la vita sa essere imprevedibile, se dovessi imbattermi in un pezzo straordinario, uno di quelli che senti di dover assolutamente interpretare, potrei riprovare“: are così a MowMag è, 56 anni, figlia die di Claudia Mori.non ha fatto solo la cantante e nell’intervista ripercorre anche il suo percorso da attrice (nel 2004 Mel Gibson la sceglie per La Passione di Cristo e poi vuole offrirle un’opportunità negli Usa ma lei dice no: “Non ero disposta a mettere me stessa sotto i riflettori in quel modo. Ho vissuto a New York per i miei primi lavori, e mi era stato offerto un anno all’Actor Studio, ma ho capito che non avevo quell’ego smisurato“) e da pittrice.